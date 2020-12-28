182 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Курские медики говорят о выходе заболеваемости в регионе на плато

182 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день, 90 из них - в Курске. Курские медики говорят о выходе заболеваемости в регионе на плато.





Выписано 139 пациентов. С учетом всех выздоровевших (это 91%) на данный момент болеют чуть более 1600 курян.





Печальная статистика за выходные тоже, к сожалению, пополнилась. От коронавирусной пневмонии умерли 8 человек, причем самые молодые из них - это 42-летний мужчина и 45-летняя женщина.





В целом по России за сутки подтверждено около 28 тысяч новых диагнозов.