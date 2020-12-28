График работы Курской таможни в новогодние праздники
Часы работы, номера телефонов
Таможенный пост МАПП «Суджа» с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет работать в круглосуточном режиме. Контактный телефон: (471 43) 2-30-27.
Железногорский таможенный пост (г. Железногорск): 6 января 2021 года с 9.00 до 18.00. Контактный телефон: (471 48) 3-54-69.
Курский таможенный пост (г. Курск): 5 января 2021 года с 9.00 до 21.00. Контактный телефон: (4712) 32-02-59.
Крупецкий таможенный пост (с. Козино, Рыльский район): с 01 по 10 января 2021 года с 9.00 до 21.00. Контактный телефон: (471 52) 6-52-30.
Суджанский таможенный пост (г. Суджа): 6, 8 января 2021 года с 9.00 до 18.00. Контактный телефон: (471 2) 31-23-09.
Орловский таможенный пост (г. Орел): 5, 8 января 2021 года с 8.00 до 17.00. Контактный телефон: (4862) 74-17 76.
По материалам пресс-службы Курской таможни