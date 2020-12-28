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График работы Курской таможни в новогодние праздники

Часы работы, номера телефонов

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В целях создания благоприятных условий для перемещения товаров, транспортных средств и физических лиц через таможенную границу Евразийского экономического союза, в новогодние праздники Курская таможня будет работать в следующем режиме:

Таможенный пост МАПП «Суджа» с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет работать в круглосуточном режиме. Контактный телефон: (471 43) 2-30-27.

Железногорский таможенный пост (г. Железногорск): 6 января 2021 года с 9.00 до 18.00. Контактный телефон: (471 48) 3-54-69.

Курский таможенный пост (г. Курск): 5 января 2021 года с 9.00 до 21.00. Контактный телефон: (4712) 32-02-59.

Крупецкий таможенный пост (с. Козино, Рыльский район): с 01 по 10 января 2021 года с 9.00 до 21.00. Контактный телефон: (471 52) 6-52-30.

Суджанский таможенный пост (г. Суджа): 6, 8 января 2021 года с 9.00 до 18.00. Контактный телефон: (471 2) 31-23-09.

Орловский таможенный пост (г. Орел): 5, 8 января 2021 года с 8.00 до 17.00. Контактный телефон: (4862) 74-17 76.


По материалам пресс-службы Курской таможни

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