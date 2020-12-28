Предложения направлены семи местным организациям

Ковидный госпиталь в Курске начнут строить в этом году. Об этом сообщил председатель регионального комитета строительства Роман Денисов, отвечая на соответствующий вопрос Романа Старовойта на еженедельном оперативном совещании в Доме Советов. Предложения комитет отправил семи местным организациям, осталось только определиться с подрядчиком. Предполагается, что власти сделают это сегодня, а до конца года строители выйдут на площадку.Как ранее пояснял губернатор, новое инфекционное отделение будут строить на площадке областной клинической больницы. Предполагалось, что возведением стационара займется подрядчик из Казани, но тот отказался.