Ковидный госпиталь в Курске начнут строить в этом году. Об этом сообщил председатель регионального комитета строительства Роман Денисов, отвечая на соответствующий вопрос Романа Старовойта на еженедельном оперативном совещании в Доме Советов. Предложения комитет отправил семи местным организациям, осталось только определиться с подрядчиком. Предполагается, что власти сделают это сегодня, а до конца года строители выйдут на площадку.
Как ранее пояснял губернатор, новое инфекционное отделение будут строить на площадке областной клинической больницы. Предполагалось, что возведением стационара займется подрядчик из Казани, но тот отказался.