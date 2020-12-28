Более 2,7 тысяч курян оштрафовали за нарушение режима повышенной готовности

Конституционный суд России признал законным ограничение передвижения граждан страны в период пандемии

Конституционный суд России признал законным ограничение передвижения граждан страны в период пандемии коронавируса. Поводом стало административное дело в отношении жителя Подмосковья, который схлопотал штраф за нарушение режима самоизоляции. Тот заявил, что это противоречит Конституции.В Конституционном суде дело рассмотрели и указали, что в Основном законе страны забота о сохранении и укреплении жизни и здоровья человека является высшим благом и образует одну из основополагающих конституционных обязанностей государства. Необходимость их защиты при угрозе или возникновении ЧС, а также при осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их последствий предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают ограничения прав и свобод человека, в том числе и на передвижение.Отмечается, что меры изоляции и самоизоляции граждан по месту их проживания или пребывания были распространены по всему миру, охватив более половины населения планеты и получив название lockdown. Таким образом действия властей не противоречат Конституции.Кстати, курские суды рассмотрели более 2700 дел об административных правонарушениях, связанных с пренебрежением режимом повышенной готовности. Почти 2,5 тысячи курян получили штрафы до 5 тысяч рублей, около 200 — свыше 5 тысяч. Еще около 1,5 сотен наших земляков отделались предупреждением.