Курянин был в числе матросов затонувшего в Баренцевом море судна «Онега»

Сейчас он числится в списке пропавших без вести

Сегодня в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовецкое судно "Онега", на борту которого находились 19 человек. Двух человек удалось спасти, судьба еще 17 остается пока неизвестной, связи с ними нет. На их поиски направлены пять судов, сообщает МЧС России. Поисковая операция в Баренцевом море усложняется неблагоприятными погодными условиями. Высота волн в районе гибели траулера достигает 4 метров и стоит 20-градусный мороз. Неблагоприятные погодные условия затрудняют использование авиации при поиске пропавших членов экипажа "Онеги". Тем не менее, на помощь спасателям Северный флот направил самолет Ил-38.Катастрофа произошла в сильный шторм, экипаж судна не успел воспользоваться спасательными средствами. Рыбаков просто смыло с палубы в море. Среди них был житель Курска - 28-летний Антон Монастырев. Сейчас он числится в списке пропавших без вести.Губернатор Мурманской области поручил организовать помощь семьям еще не найденных членов экипажа. Для родственников моряков открыта горячая линия 8 (8152) 39-99-99.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.В качестве одной из возможных причин крушения судна названо обледенение. Оно более опасно для небольших судов, поскольку в этом случае быстрее нарушается остойчивость корабля и увеличивается крен.