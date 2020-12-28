Курянин был в числе матросов затонувшего в Баренцевом море судна «Онега»
Сейчас он числится в списке пропавших без вести
Катастрофа произошла в сильный шторм, экипаж судна не успел воспользоваться спасательными средствами. Рыбаков просто смыло с палубы в море. Среди них был житель Курска - 28-летний Антон Монастырев. Сейчас он числится в списке пропавших без вести.
Губернатор Мурманской области поручил организовать помощь семьям еще не найденных членов экипажа. Для родственников моряков открыта горячая линия 8 (8152) 39-99-99.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта.
В качестве одной из возможных причин крушения судна названо обледенение. Оно более опасно для небольших судов, поскольку в этом случае быстрее нарушается остойчивость корабля и увеличивается крен.