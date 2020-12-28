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В Курске в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадала 4-летняя девочка

Авария случилась на трассе М-2 «Крым»

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27 декабря на автодороге М-2 «Крым» в Курске произошло ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка. 

Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в четвертом часу дня на 521 км трассы. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» ехала со стороны Москвы в направлении Белгорода и столкнулась с автомобилем «Лада Приора», под управлением 66-летнего водителя, который двигался со стороны СНТ «Мир» в направлении улицы 50 Лет Октября. 

В результате этого столкновения травмы получила маленькая пассажирка «Нивы», ее госпитализировали.

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