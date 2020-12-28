В Курске в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадала 4-летняя девочка
Авария случилась на трассе М-2 «Крым»
Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в четвертом часу дня на 521 км трассы. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» ехала со стороны Москвы в направлении Белгорода и столкнулась с автомобилем «Лада Приора», под управлением 66-летнего водителя, который двигался со стороны СНТ «Мир» в направлении улицы 50 Лет Октября.
В результате этого столкновения травмы получила маленькая пассажирка «Нивы», ее госпитализировали.