В Курске в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадала 4-летняя девочка

Авария случилась на трассе М-2 «Крым»

27 декабря на автодороге М-2 «Крым» в Курске произошло ДТП, в котором пострадала 4-летняя девочка.Как сообщили в ГИБДД, авария случилась в четвертом часу дня на 521 км трассы. 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» ехала со стороны Москвы в направлении Белгорода и столкнулась с автомобилем «Лада Приора», под управлением 66-летнего водителя, который двигался со стороны СНТ «Мир» в направлении улицы 50 Лет Октября.В результате этого столкновения травмы получила маленькая пассажирка «Нивы», ее госпитализировали.