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Лента новостей / В регионе

С начала 2021 года курян начнут массово прививать от коронавируса

Уже получены рекомендации Минздрава по вакцинации граждан в возрасте старше 60 лет
С начала 2021 года курян начнут массово прививать от коронавируса

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Как сообщил сегодня на оперативном совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, за прошедшие сутки в Курской области выявлено 182 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число курян, заразившихся опасной инфекцией с начала пандемии, достигло 20246 человек. В настоящее время под медицинским наблюдением с коронавирусом и пневмонией находятся 1842 курянина, 1221 лечится амбулаторно. 

Белостоцкий также сообщил, что во вторник Курская область ожидает поставку еще 1000 доз-комплектов вакцины от COVID-19, уже составлен примерный график вакцинации, согласно которому в январе-феврале 2021 года будут привиты 52600 жителей региона, сообщает телеканал "ТАКТ". Уже получены рекомендации Минздрава по вакцинации граждан в возрасте старше 60 лет. Этой группе населения будет уделено особое внимание.
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