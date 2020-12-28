С начала 2021 года курян начнут массово прививать от коронавируса
Уже получены рекомендации Минздрава по вакцинации граждан в возрасте старше 60 лет
Белостоцкий также сообщил, что во вторник Курская область ожидает поставку еще 1000 доз-комплектов вакцины от COVID-19, уже составлен примерный график вакцинации, согласно которому в январе-феврале 2021 года будут привиты 52600 жителей региона, сообщает телеканал "ТАКТ". Уже получены рекомендации Минздрава по вакцинации граждан в возрасте старше 60 лет. Этой группе населения будет уделено особое внимание.