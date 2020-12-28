ТАКТ". По причине распространения COVID-19 закрытыми на сегодня остаются 12 классов в 6 школах и Разветьевская школа в Железногорском районе. 2 школы и 14 классов закрыты на карантин по ОРВИ. Таким образом, занятия не могут посещать 739 учеников. Это, как отметил Чуркин, менее 1 процента от общего числа школьников региона.Как сообщил сегодня заместитель губернатора Александр Чуркин, детские сады продолжают работать в режиме свободного посещения. На карантин по коронавирусу закрыты 20 групп в 17 детских садах, передает телеканал "
В школах Курской области продолжают вводить карантин
Детские сады продолжают работать в режиме свободного посещения