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Лента новостей / В регионе

В школах Курской области продолжают вводить карантин

Детские сады продолжают работать в режиме свободного посещения
В школах Курской области продолжают вводить карантин

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Как сообщил сегодня заместитель губернатора Александр Чуркин, детские сады продолжают работать в режиме свободного посещения. На карантин по коронавирусу закрыты 20 групп в 17 детских садах, передает телеканал "ТАКТ". По причине распространения COVID-19 закрытыми на сегодня остаются 12 классов в 6 школах и Разветьевская школа в Железногорском районе. 2 школы и 14 классов закрыты на карантин по ОРВИ. Таким образом, занятия не могут посещать 739 учеников. Это, как отметил Чуркин, менее 1 процента от общего числа школьников региона.

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