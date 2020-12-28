  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На складе под Курском полицейские обнаружили более 19 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Возбуждены уголовные дела
На складе под Курском полицейские обнаружили более 19 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Читайте также

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области совместно с коллегами из Железногорска выявили факт незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, оклеенной федеральными акцизными марками с признаками подделки.

Продукция хранилась на складе одной из коммерческих организаций. Стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота свыше 19 тысяч бутылок алкоголя. Как показала экспертиза, продукция была оклеена поддельными федеральными специальными акцизными марками. Кроме этого, образцы алкоголя направлены на пищевую экспертизу для определения опасности жизни и здоровья потребителей.

Возбуждены уголовные дела, сейчас правоохранители устанавливают производителей нелегального спиртного. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют туман, мокрый снег и гололедицу

280 тысячам курян в новом году повысят пенсии

В школах Курской области продолжают вводить карантин

С начала 2021 года курян начнут массово прививать от коронавируса

В Курске в столкновении «Нивы» и «Приоры» пострадала 4-летняя девочка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске