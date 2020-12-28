На складе под Курском полицейские обнаружили более 19 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Возбуждены уголовные дела
Продукция хранилась на складе одной из коммерческих организаций. Стражи порядка обнаружили и изъяли из незаконного оборота свыше 19 тысяч бутылок алкоголя. Как показала экспертиза, продукция была оклеена поддельными федеральными специальными акцизными марками. Кроме этого, образцы алкоголя направлены на пищевую экспертизу для определения опасности жизни и здоровья потребителей.
Возбуждены уголовные дела, сейчас правоохранители устанавливают производителей нелегального спиртного.