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280 тысячам курян в новом году повысят пенсии

Часть пенсионеров получат январские выплаты в декабре
280 тысячам курян в новом году повысят пенсии

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280 тысячам курян в новом году проиндексируют пенсии на 6,3%. Это касается страховых выплат неработающим пенсионерам - по старости, инвалидности и потере кормильца, информирует региональное отделение Пенсионного фонда. 

Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной - в зависимости от нынешнего размера выплаты. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигнет прожиточного минимума (в Курской области это 9144 рублей в месяц), то ему полагается федеральная социальная доплата до указанной суммы. Размер прожиточного минимума пенсионера, напомним, ежегодно  устанавливает Курская областная Дума.

Также в ПФР напоминают, что отдельным категориям пенсионеров январскую пенсию перечислят досрочно. Тем, кто получает пенсии через почту 3-го числа каждого месяца - 29 и 30 декабря 2020 года. Тем, кто получает пенсии через банк 10-го числа – 30 декабря 2020 года. Все остальные получат свои пенсии по обычному графику.

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