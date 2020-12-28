280 тысячам курян в новом году повысят пенсии

Часть пенсионеров получат январские выплаты в декабре

280 тысячам курян в новом году проиндексируют пенсии на 6,3%. Это касается страховых выплат неработающим пенсионерам - по старости, инвалидности и потере кормильца, информирует региональное отделение Пенсионного фонда.Отмечается, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной - в зависимости от нынешнего размера выплаты. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигнет прожиточного минимума (в Курской области это 9144 рублей в месяц), то ему полагается федеральная социальная доплата до указанной суммы. Размер прожиточного минимума пенсионера, напомним, ежегодно устанавливает Курская областная Дума.Также в ПФР напоминают, что отдельным категориям пенсионеров январскую пенсию перечислят досрочно. Тем, кто получает пенсии через почту 3-го числа каждого месяца - 29 и 30 декабря 2020 года. Тем, кто получает пенсии через банк 10-го числа – 30 декабря 2020 года. Все остальные получат свои пенсии по обычному графику.