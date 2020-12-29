24 курские школы получили новые автобусы

Большая часть автобусов заменят старые, несколько автомобилей выйдут на новые маршруты

24 школы Курской области получили новые автобусы. 18 из них приобретены за счёт средств федерального бюджета, 6 – областного. Ключи от транспорта руководителям образовательных учреждений вручил губернатор.Большая часть автобусов заменят старые, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Несколько автомобилей выйдут на новые маршруты. Всего в Курской области учеников возят 300 школьных машин.Ранее в этом году в Курскую область поступили еще 6 автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета. В году парк школьных автобусов региона при федеральной поддержке пополнился 26 автомобилями.