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24 курские школы получили новые автобусы

Большая часть автобусов заменят старые, несколько автомобилей выйдут на новые маршруты
24 курские школы получили новые автобусы

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24 школы Курской области получили новые автобусы. 18 из них приобретены за счёт средств федерального бюджета, 6 – областного. Ключи от транспорта руководителям образовательных учреждений вручил губернатор.

Большая часть автобусов заменят старые, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Несколько автомобилей выйдут на новые маршруты. Всего в Курской области учеников возят 300 школьных машин.

Ранее в этом году в Курскую область поступили еще 6 автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета. В году парк школьных автобусов региона при федеральной поддержке пополнился 26 автомобилями.


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