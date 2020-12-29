Курская область. В Солнцево открылся новый ФОК
Там будут проводиться не только тренировки, но и соревнования
В двухэтажном здании будут проводиться не только тренировки, но и соревнования. Внутри комплекса расположился универсальный спортивный зал, кардиозал, тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пожарный пост, тренерские и зал для борьбы. Местные жители смогут заниматься там дзюдо, мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, спортивным туризмом и танцами, созданы условия для кардиотренировок. Будут также занятия и для маломобильных селян.
В следующем году запланировано открытие еще двух физкультурно-спортивных комплексов - в Горшеченском и Фатежском районах, начнется строительство легкоатлетического манежа в Курске. Появятся также три площадки для выполнения норматива комплекса ГТО - в Курчатовском, Горшеченском и Пристенском районах. Эти спортивные объекты возведут по нацпроекту «Демография».