Курская область. В Солнцево открылся новый ФОК

Там будут проводиться не только тренировки, но и соревнования

Курская область. В Солнцево открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство обошлось почти в 130 млн рублей. ФОК возвели по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».В двухэтажном здании будут проводиться не только тренировки, но и соревнования. Внутри комплекса расположился универсальный спортивный зал, кардиозал, тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пожарный пост, тренерские и зал для борьбы. Местные жители смогут заниматься там дзюдо, мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, спортивным туризмом и танцами, созданы условия для кардиотренировок. Будут также занятия и для маломобильных селян.В следующем году запланировано открытие еще двух физкультурно-спортивных комплексов - в Горшеченском и Фатежском районах, начнется строительство легкоатлетического манежа в Курске. Появятся также три площадки для выполнения норматива комплекса ГТО - в Курчатовском, Горшеченском и Пристенском районах. Эти спортивные объекты возведут по нацпроекту «Демография».