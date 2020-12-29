Куряне продолжают жаловаться на медицину и цены

ТАКТ".Уже сегодня в Курскую область должна поступить новая партия вакцины от коронавируса. А с началом 2021 года масштабы прививочной компании планируют увеличить в сотни раз. Между тем, несмотря на некоторую стабилизацию эпидситуации в регионе, куряне продолжают жаловаться на длительное ожидание врачей и отсутствие препаратов в аптеках. Ситуацию разбирали на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта, сообщает телеканал "
Заключительное в этом году оперативное совещание в Доме Советов традиционно началось с подробного доклада о заболеваемости коронавирусом и ситуации в учреждениях здравоохранения Курской области. За сутки в регионе добавилось 182 новых подтвержденных случая COVID-19. Всего под медицинским наблюдением находятся свыше полутора тысяч человек, большинство лечатся на дому. Пациенты с тяжелым течением коронавируса и куряне с пневмониями остаются в больницах.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- На ИВЛ находятся 14 пациентов, развернуто 1838 коек, занято 1528. Свободных с кислородом 140 коек. Во вторник поступит дополнительная вакцина от ковид, это ещё на 1000 пациентов. Пришел к нам примерный план-график. За январь-февраль мы должны получить 52 тысячи 600 доз вакцины. То есть мы в ближайшее время начнем вакцинацию населения Курской области.
Минздравом даны рекомендации по проведению прививочной кампании для людей старше 60 лет. Когда вакцинация станет массовой, этой категории курян планируют уделить пристальное внимание. Затронул Роман Старовойт и тему замерзающих в БСМП пациентов. Несмотря на распоряжение устранить проблему в кратчайшие сроки, от горожан продолжают поступать сообщения, что из окон лечебного учреждения тянет холодом, а температура в палатах остается низкой.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- То, что сегодня в БСМП происходит, вторую неделю уже с утеплением окон, это, конечно, просто безобразие. Я считаю, что надо с главными врачами провести работу. Если есть какие-то проблемы, то нужно в установленном порядке в режиме реального времени – мы круглосуточно работаем – доводить эту информацию о наличии проблем или о перспективном развитии проблематики.
Андрей Белостоцкий заверил, что в ближайшее время работы по утеплению оконных блоков будут завершены. Для того, чтобы выполнить их быстрее, пришлось усилить состав штатных технических специалистов приглашенными извне работниками. По мнению заместителя губернатора, вина за
произошедшее лежит целиком на главном враче: руководителям лечебных учреждений следует внимательнее вести хозяйственную деятельность и не писать в отчетах то, чего в реальности нет.
Еще одной важной темой стало снижение цен на продукты. Согласно утвержденным документам, цена на сахар в магазинах не должны превышать 46 рублей за килограмм, а стоимость подсолнечного масла не может быть выше 110 рублей за литр. На масло, по словам заместителя губернатора Вячеслава Берзина, ценники уже поменялись.
Вячеслав Берзин, заместитель губернатора Курской области:
- В отношении сахара. Наблюдается у большинства, но, к сожалению, не по всем объектам. И по комментариям торговых сетей, связано с тем, что ранее сахар- песок был закуплен по более высокой цене, а они не могут продавать дешевле, чем было. Но текущее соглашение с поставщиками у них уже по сниженной цене, поэтому в самое ближайшее время розничные цены придут в соответствие с соглашением.
Отчитался Берзин и о предварительных итогах работы единого номера 122. Единый колл-центр был запущен в регионе с декабря, и, по его словам, сразу же разгрузил регистратуры поликлиник и больниц. Среднее время дозвона до лечебных учреждений сократилось. Вместе с тем, по сообщениям, поступающим в Центр управления регионом, картина выглядит несколько иначе. Обращений по вопросам здравоохранения поступает по-прежнему много.
Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом:
- Большинство вопросов – это скопление людей в очередях на прием, также долгое ожидание машины скорой помощи после вызова. Также пишут об отсутствии льготных лекарств, выписанных лечащим врачом, указывают, что крайне тяжело найти прописанные антибиотики в аптеках. Мы в социальных сетях наблюдали за сообщениями о повышении цен на лекарства в аптеках, хочу сказать, что на предыдущей неделе их стало намного меньше.
Завершилось совещание на позитивной ноте. Глава региона предложил мэру Курска и спорткомитету вариант использования картодрома в качестве лыжной трассы. Прошедшая здесь в минувшие выходные «Лыжня России» подтвердила удобство этого места для зимнего активного отдыха. Также была анонсирована установка большого экрана на Театральной площади, чтобы гуляющие в центре города куряне могли посмотреть обращение президента России на свежем воздухе. Правда, режим работы городского транспорта в Курске новогоднюю ночь ограничат: желающим задержаться после 00 часов придется добираться домой на такси.
Куряне продолжают жаловаться на медицину и цены
Ситуацию разбирали на оперативном совещании у губернатора