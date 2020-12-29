График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Курской области в праздничные дни
Это касается приёма граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений
31 декабря 2020 г. (четверг) с 9:00 до 14:00;
5 января 2021 г. (вторник) с 9:00 до 14:00;
6 января 2021 г. (среда) с 9:00 до 14:00;
9 января 2021 г. (суббота) с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
Выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 и 8 января 2021 года.