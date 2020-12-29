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График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Курской области в праздничные дни

Это касается приёма граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений 
График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Курской области в праздничные дни

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В период новогодних праздников в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику: 

31 декабря 2020 г. (четверг) с 9:00 до 14:00;

5 января 2021 г. (вторник) с 9:00 до 14:00; 

6 января 2021 г. (среда) с 9:00 до 14:00;

9 января 2021 г. (суббота) с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 и 8 января 2021 года.

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