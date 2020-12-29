График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Курской области в праздничные дни

Это касается приёма граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений

В период новогодних праздников в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:31 декабря 2020 г. (четверг) с 9:00 до 14:00;5 января 2021 г. (вторник) с 9:00 до 14:00;6 января 2021 г. (среда) с 9:00 до 14:00;9 января 2021 г. (суббота) с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)Выходные дни: 1, 2, 3, 4, 7 и 8 января 2021 года.