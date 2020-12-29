Курянин зашел в организацию "просто спросить" и украл деньги

На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения

У сотрудницы одной из курских организаций из кабинета похитили деньги.Курянка вышла ненадолго, оставив открытой дверь. В это время злоумышленник зашел, чтобы спросить, как найти нужный кабинет в многоэтажном здании. Заметив, что в помещении нет сотрудников, он забрал 26 тысяч рублей, которые нашел в личных вещах женщины, выснили полицейские.На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения. Эти кадры стали основанием для объявления похитителя в розыск.Выяснилось, что после кражи злоумышленник уехал из города и вернулся несколько дней назад. Тогда его и задержали сотрудники уголовного розыска.Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».