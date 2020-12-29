Курянин зашел в организацию "просто спросить" и украл деньги
На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения
Курянка вышла ненадолго, оставив открытой дверь. В это время злоумышленник зашел, чтобы спросить, как найти нужный кабинет в многоэтажном здании. Заметив, что в помещении нет сотрудников, он забрал 26 тысяч рублей, которые нашел в личных вещах женщины, выснили полицейские.
На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения. Эти кадры стали основанием для объявления похитителя в розыск.
Выяснилось, что после кражи злоумышленник уехал из города и вернулся несколько дней назад. Тогда его и задержали сотрудники уголовного розыска.
Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».