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Курянин зашел в организацию "просто спросить" и украл деньги

На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения

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У сотрудницы одной из курских организаций из кабинета похитили деньги.

Курянка вышла ненадолго, оставив открытой дверь. В это время злоумышленник зашел, чтобы спросить, как найти нужный кабинет в многоэтажном здании. Заметив, что в помещении нет сотрудников, он забрал 26 тысяч рублей, которые нашел в личных вещах женщины, выснили полицейские.

На выходе из здания мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения. Эти кадры стали основанием для объявления похитителя в розыск.

Выяснилось, что после кражи злоумышленник уехал из города и вернулся несколько дней назад. Тогда его и задержали сотрудники уголовного розыска.

Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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