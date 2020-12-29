Доз хватит для вакцинации 1000 человек

В Курскую область поступила третья партия вакцины от коронавируса. Доз хватит для вакцинации 1000 человек. Вакцину распределят между прививочными пунктами, открытыми во всех взрослых поликлиниках Курска.Начать вакцинацию медработников, учителей и соцработников намерены уже в среду. Отмечается, что процедура проводится бесплатно и добровольно. За состоянием привитых будут следить специалисты.«Гам Ковид Вак» вводится в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип 5). Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.После первой дозы рекомендуется в течение трех дней отказаться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну.Специалисты подчеркивают - прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску.Ранее в Курской области привили 1042 человека.