Директор «РусьАвто» отправился за решетку на 8 лет
Вступил в силу приговор Курского областного суда
Как сообщает пресс-служба суда, он проведет ближайшие годы в исправительной колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в участии в преступном сообществе, 72 мошенничествах, совершенных с использованием своего служебного положения и других имущественных преступлениях.
Напомним, офисы «РусьАвто» в Курске, Орле и Белгороде принимали от населения автомобили на реализацию, обещая выходные условия сделки. Однако люди ни своих денег, ни машин так и не получили.