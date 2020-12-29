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Директор «РусьАвто» отправился за решетку на 8 лет

 Вступил в силу приговор Курского областного суда
Директор «РусьАвто» отправился за решетку на 8 лет

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Директор «РусьАвто» отправился за решетку на 8 лет. Вступил в силу приговор Курского областного суда. Ранее к такому сроку мошенника приговорил Ленинский райсуд Курска, однако тот пытался оспорить приговор. Апелляционная инстанция оставила его бехз изменений. 

Как сообщает пресс-служба суда, он проведет ближайшие годы в исправительной колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в участии в преступном сообществе, 72 мошенничествах, совершенных с использованием своего служебного положения и других имущественных преступлениях. 

Напомним, офисы «РусьАвто» в Курске, Орле и Белгороде принимали от населения автомобили на реализацию, обещая выходные условия сделки. Однако люди ни своих денег, ни машин так и не получили.  
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