Вступил в силу приговор Курского областного суда

Директор «РусьАвто» отправился за решетку на 8 лет. Вступил в силу приговор Курского областного суда. Ранее к такому сроку мошенника приговорил Ленинский райсуд Курска, однако тот пытался оспорить приговор. Апелляционная инстанция оставила его бехз изменений.Как сообщает пресс-служба суда, он проведет ближайшие годы в исправительной колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в участии в преступном сообществе, 72 мошенничествах, совершенных с использованием своего служебного положения и других имущественных преступлениях.Напомним, офисы «РусьАвто» в Курске, Орле и Белгороде принимали от населения автомобили на реализацию, обещая выходные условия сделки. Однако люди ни своих денег, ни машин так и не получили.