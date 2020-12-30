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В Курской области реконструкцию автодороги к местечку Свобода завершили раньше срока

Изначально реконструкцию планировалось провести за 2 года
В Курской области реконструкцию автодороги к местечку Свобода завершили раньше срока

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В Курской области завершилась реконструкция четырехкилометрового участка региональной трассы Курск - Поныри, что ведет к местечку Свобода Золотухинского района. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально реконструкцию планировалось провести за 2 года. Однако, благодаря выделению дополнительного финансирования из федерального бюджета, работы удалось закончить сейчас.

Начальной точкой работ стал въезд в село Долгое, конечной - пересечение улиц Мира и Электрической в местечке Свобода. Проезжую часть расширили до четырех полос, перенесли коммуникации, установили барьерное ограждение, уложили новый асфальт и установили бортовой камень. Также дорожники обустроили порядка 170 съездов к домам местных жителей. Это был один из самых сложных этапов работы, так как съезды обустраивали в ручном режиме.

В завершении дорожники нанесли разметку термопластиком и установили порядка 200 новых дорожных знаков.

Дорога является частью важного туристического маршрута. Ежегодно по трассе проходит крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, участие в котором принимают тысячи верующих со всей страны. Кроме того, в местечке Свобода проходит Курская Коренская ярмарка.
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