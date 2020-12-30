В Курской области реконструкцию автодороги к местечку Свобода завершили раньше срока
Изначально реконструкцию планировалось провести за 2 года
Начальной точкой работ стал въезд в село Долгое, конечной - пересечение улиц Мира и Электрической в местечке Свобода. Проезжую часть расширили до четырех полос, перенесли коммуникации, установили барьерное ограждение, уложили новый асфальт и установили бортовой камень. Также дорожники обустроили порядка 170 съездов к домам местных жителей. Это был один из самых сложных этапов работы, так как съезды обустраивали в ручном режиме.
В завершении дорожники нанесли разметку термопластиком и установили порядка 200 новых дорожных знаков.
Дорога является частью важного туристического маршрута. Ежегодно по трассе проходит крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, участие в котором принимают тысячи верующих со всей страны. Кроме того, в местечке Свобода проходит Курская Коренская ярмарка.