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В Железногорском районе Курской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней

Сейчас на предприятии проводят дезинфекцию
В Железногорском районе Курской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней

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В Железногорском районе Курской области на двух площадках филиала «Троицкий свинокомплекс» ООО «Агропромкомплектация-Курск» зафиксирован очаг африканской чумы свиней. 

27 декабря на предприятии обнаружили свиней с признаками вируса АЧС, ветеринарная служба предприятия провела исследования, которые подтвердили заболевание животных. Накануне пробы у поголовья отобрали сотрудники областного управления ветеринарии, болезнь подтвердилась. За два дня пало 129 голов. Всего на площадках доращивания и откорма содержится более 55 тысяч свиней.

Сейчас на предприятии проводят дезинфекцию, соблюдают меры санитарной и биологической защиты. Животных утилизируют на участке, принадлежащем ООО «Агропромкомплектация-Курск».

«Как правило, вирус заболевания на предприятия заносят люди, но и не исключены случаи, когда переносчиками являются дикие кабаны. Рядом со свинокомплексом расположено охотугодье, рассмотрим возможность депопуляции кабана, чтобы не допустить дальнейшего распространения АЧС», - отметил замгубернатора Сергей Стародубцев, который возглавляет специальную комиссию по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных.
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