  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Уроженец Курской области вошел в отряд космонавтов Роскосмоса

Новые члены отряда, возможно, станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне
Уроженец Курской области вошел в отряд космонавтов Роскосмоса

Читайте также

Уроженец Железногорска Александр Горбунов вошел в отряд космонавтов Роскосмоса. Два года назад он обошел более 400 других претендентов и стал одним из восьми кандидатов в отряд. А из этих восьми кандидатов в отряд космонавтов прошли семеро.

Все это время длилась теоретическая и практическая подготовка. За время обучения будущие космонавты научились пилотировать самолет и вертолет, изучили системы космического корабля «Союз МС», российского сегмента МКС, прошли подготовку к проведению научных экспериментов на орбите и выходам в открытый космос, выдержали курс выживания в случае приземления на воду и в пустыне.

Александр Горбунов успешно сдал госэкзамен, в декабре ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя, сообщает издание "ДДД" со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 

Ранее сообщалось, что новые члены отряда, возможно, станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Гололёд и моросящие осадки прогнозируют синоптики в Курской области в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт в центральной части Курска будет ходить по улице Радищева

Алекандр Поветкин предостерег россиян от употребления алкоголя

Спасатели призывают курян не выходить на тонкий лёд

В Курске в новогоднюю ночь планируют перекрыть движение транспорта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске