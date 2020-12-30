Уроженец Курской области вошел в отряд космонавтов Роскосмоса

Новые члены отряда, возможно, станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне

Уроженец Железногорска Александр Горбунов вошел в отряд космонавтов Роскосмоса. Два года назад он обошел более 400 других претендентов и стал одним из восьми кандидатов в отряд. А из этих восьми кандидатов в отряд космонавтов прошли семеро.Все это время длилась теоретическая и практическая подготовка. За время обучения будущие космонавты научились пилотировать самолет и вертолет, изучили системы космического корабля «Союз МС», российского сегмента МКС, прошли подготовку к проведению научных экспериментов на орбите и выходам в открытый космос, выдержали курс выживания в случае приземления на воду и в пустыне.Александр Горбунов успешно сдал госэкзамен, в декабре ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя, сообщает издание "ДДД" со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.Ранее сообщалось, что новые члены отряда, возможно, станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне.