Курский комздрав сообщил о готовности учреждений здравоохранения к работе в дни новогодних праздников
Продолжится и обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом
В поликлиниках прием пациентов врачи-терапевты будут вести ежедневно, узкие специалисты – по отдельному графику, уточнить который можно на сайтах учреждений.
Продолжится и обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Аптеки, обеспечивающие курян препаратами по льготным рецептам, также продолжат работу; некоторые из них открыты круглосуточно.
В комздраве просят курян прислушаться к советам специалистов и быть в эти дни бдительнее: в первую очередь ограничить употребление алкоголя, не забывать о мерах предосторожности при обращении с пиротехникой.