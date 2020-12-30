Курский комздрав сообщил о готовности учреждений здравоохранения к работе в дни новогодних праздников

Продолжится и обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом

Медицинские организации Курской области продолжат функционировать в дни новогодних праздников. Служба скорой помощи, стационары будут, как и прежде, работать в круглосуточном режиме и готовы к повышенной нагрузке, сообщает региональный комитет здравоохранения.В поликлиниках прием пациентов врачи-терапевты будут вести ежедневно, узкие специалисты – по отдельному графику, уточнить который можно на сайтах учреждений.Продолжится и обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Аптеки, обеспечивающие курян препаратами по льготным рецептам, также продолжат работу; некоторые из них открыты круглосуточно.В комздраве просят курян прислушаться к советам специалистов и быть в эти дни бдительнее: в первую очередь ограничить употребление алкоголя, не забывать о мерах предосторожности при обращении с пиротехникой.