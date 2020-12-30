Курские власти обязали заведения общепита присылать фотоотчеты по соблюдению ковидных ограничений

В Курске продолжаются рейды на предмет соблюдения действующего запрета на проведение корпоративов, дискотек и развлекательных программ

Курские власти продолжают рейды по соблюдению ковидных ограничений заведениями общепита, а именно действующего запрета на проведение корпоративов, дискотек и развлекательных программ.Как показал мониторинг, кафе и рестораны работали без увеселительных мероприятий, рассадка посетителей проходила с учетом соблюдения дистанции, в целом отмечено отсутствие шумных компаний.Кроме того, с рестораторами достигнута договоренность об организации мониторинга в режиме реального времени - администраторы должны будут направлять в комитет промышленности, торговли и предпринимательства соответствующие фотоотчеты.Напомним, ранее губернатор разрешил продлить работу заведений общественного питания на 1 час - до полуночи в период с 25 по 30 декабря, в новогоднюю ночь - до 2:00. При этом до 10 января 2021 года продолжает действовать запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также функционирование танцевальных площадок, дискотек и караоке.