Из-за колебаний температуры лёд на реках стал тонким, образовались полыньи

Спасатели призывают курян не выходить на тонкий лёд и не позволять это делать детям. Из-за колебаний температуры от слабо отрицательных значений ночью до положительных днём ледовое покрытие на реках становится тонким. Такой лёд хрупкий, на нём образуются проталины и полыньи. По прогнозу Гидрометцентра Курской области плюсовая температура продержится в регионе ещё несколько дней. Это создает определённые риски для любителей зимней рыбалки. Курянам напоминают, что безопасная толщина льда для пребывания одного человека – 6 см и более, для группы людей – больше 10 см.В период новогодних праздников оперативные группы администраций городских округов и управления по делам ГО и ЧС продолжат мониторить обстановку на водоёмах.