Гололёд и моросящие осадки прогнозируют синоптики в Курской области в новогоднюю ночь

Температура будет колебаться от 4ºС до 2ºС мороза

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2ºС мороза до 3ºС тепла.





В новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января - ожидается от 4ºС до 2ºС мороза. Ночью местами, днем повсеместно пройдут моросящие осадки, на дорогах гололёд.





В первый день нового года температура воздуха по области составит от 1ºС мороза до 4ºС тепла, в Курске столбики термометров покажут от 0 до 2ºС тепла.