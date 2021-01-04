Умер участник Курской битвы Борис Шуклин

Принимал участие в Курской битве, форсировал Днепр, освобождал узников Освенцима

Ушел из жизни наш земляк Борис Шуклин, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы.





Борис Шуклин начал войну в феврале 1943 года в составе 322-й стрелковой дивизии. Принимал участие в Курской битве, форсировал Днепр, освобождал узников Освенцима. День Победы он встретил под Прагой.

Курянин первым в 322-й дивизии принял по рации сообщение о полной капитуляции Германии и сообщил об этом командиру. Борис Григорьевич награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны, более 25 медалями.





Борис Шуклин открыл медицинскую династию Шуклиных. Свыше 20 лет был главным хирургом Курской области, он кандидат медицинских наук. За трудовые подвиги и заслуги награжден орденом Трудового Красного знамени.





В декабре 2019 года имя Бориса Шуклина присвоили курской школе № 42. Борис Григорьевич не дожил до своего 98-летия несколько месяцев. Редакция радио «Курс» выражает соболезнования семье ветерана.