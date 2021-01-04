  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. Железногорские дольщики смогут переехать в новые квартиры к осени

Власти решили сменить застройщика

Читайте также

Дома на улицах Никитина и Мира в Железногорске достроит АО «Курское областное ипотечное агентство». Такое решение проблемы переселенцев предложил Роман Старовойт на встрече с дольщиками накануне.

Горожане,напомним, уже несколько лет ждут переезда в многоэтажки. Во время последней встречи губернатора с дольщиками была достигнута договоренность, что ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» достроит многоэтажки за счет средств инвестора. Однако стройка до сих пор стоит.

Дольщики поддержали предложение губернатора. Теперь дело за малым: в ближайшее время участники долевого строительства, старый и новый застройщики  подпишут трехстороннее соглашение. Дома достроят за счет областного бюджета, сменив застройщика.

Планируется, что это позволит сдать первый дом к сентябрю, второй - до конца 2021 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о тумане и гололедице на дорогах

Перед Рождеством спасатели проверили курские храмы

В этом году из курского аэропорта откроют два новых направления

174 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

Гололёд, туман и мокрый снег прогнозируют завтра в Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске