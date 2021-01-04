Курская область. Железногорские дольщики смогут переехать в новые квартиры к осени

Власти решили сменить застройщика

Дома на улицах Никитина и Мира в Железногорске достроит АО «Курское областное ипотечное агентство». Такое решение проблемы переселенцев предложил Роман Старовойт на встрече с дольщиками накануне.





Горожане,напомним, уже несколько лет ждут переезда в многоэтажки. Во время последней встречи губернатора с дольщиками была достигнута договоренность, что ООО «Специализированный застройщик Железногорское МСО» достроит многоэтажки за счет средств инвестора. Однако стройка до сих пор стоит.





Дольщики поддержали предложение губернатора. Теперь дело за малым: в ближайшее время участники долевого строительства, старый и новый застройщики подпишут трехстороннее соглашение. Дома достроят за счет областного бюджета, сменив застройщика.





Планируется, что это позволит сдать первый дом к сентябрю, второй - до конца 2021 года.