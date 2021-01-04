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Лента новостей / В регионе

Перед Рождеством спасатели проверили курские храмы

Для обеспечения безопасности на рождественских богослужениях в этом году планируется задействовать порядка сотни пожарных

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В преддверии Рождественских праздников курские спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности в храмах, где планируются праздничные богослужения с массовым пребыванием людей. 
На учет регионального МЧС взято 97 наиболее посещаемых церквей, храмов и монастырей Курской области. Во всех проведены профилактические осмотры. Серьезных нарушений не выявлено. 

В регионе уже много лет не было зарегистрировано случаев возгораний в религиозных учреждениях, - отмечает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Сергей Брагин. – Все это результат непрерывной совместной работы Русской православной церкви и сотрудников МЧС. 

Для обеспечения безопасности на рождественских богослужениях в этом году планируется задействовать порядка ста человек из числа пожарно-спасательных подразделений.
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