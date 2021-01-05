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В Курске начали строительство инфекционного корпуса областной больницы

По контракту на строительство предусмотрено 6 месяцев

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В Курске начали строительство инфекционного корпуса областной больницы. За основу взят проект республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова в Казани. В разгаре подготовительные работы, их проверил Роман Старовойт. 

На участке трудятся 18 человек и 6 единиц техники. Лечебный корпус площадью 17 тыс. кв. метров вместит 230 коек круглосуточного стационара. Предусмотрена возможность развернуть 75 дополнительных мест. 

В Татарстане аналогичный корпус возвели летом за 100 дней. Однако Курску из-за погодных условий потребуется больше времени, отметил губернатор. По контракту на строительство предусмотрено 6 месяцев. Представители подрядной организации заверили, что постараются сократить сроки без ущерба качеству.
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