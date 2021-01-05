По контракту на строительство предусмотрено 6 месяцев

В Курске начали строительство инфекционного корпуса областной больницы. За основу взят проект республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф. Агафонова в Казани. В разгаре подготовительные работы, их проверил Роман Старовойт.





На участке трудятся 18 человек и 6 единиц техники. Лечебный корпус площадью 17 тыс. кв. метров вместит 230 коек круглосуточного стационара. Предусмотрена возможность развернуть 75 дополнительных мест.





В Татарстане аналогичный корпус возвели летом за 100 дней. Однако Курску из-за погодных условий потребуется больше времени, отметил губернатор. По контракту на строительство предусмотрено 6 месяцев. Представители подрядной организации заверили, что постараются сократить сроки без ущерба качеству.