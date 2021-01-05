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В первые дни января в Курской области родились 30 детей

Первый маленький курянин появился на свет уже в ночь на 1 января, сразу после боя курантов

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С 1 по 4 января в Курской области зарегистрировано рождение 30 малышей, сообщает областной комитет ЗАГС. Это 12 мальчиков и 18 девочек. Первый маленький курянин появился на свет уже в ночь на 1 января, сразу после боя курантов. 

В начале 2021-го популярными стали имена Василиса, Ульяна и Максим. Также появились на свет Есения, Стефания, Кира, Ярослав и Даниил. 

Первого ребенка в этом году зарегистрировали 4 января в Центральном округе, это была девочка Василиса. Первого мальчика – Никиту – также зарегистрировали в этом же отделе ЗАГС. 

В 2020 году в Курской области, по предварительным данным, появилось на свет порядка 9 тысяч малышей.
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