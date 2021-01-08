175 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

Из них в Курске - 136





Печальная статистика тоже продолжает расти - от ковидной пневмонии умерли 63-летняя женщина и 43-летний мужчина.





В целом по России за сутки подтверждено немногим более 23,5 тысяч новых диагнозов.

175 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них в Курске - 136. Выписан 101 пациент. Под наблюдением врачей остаются более 2 тысяч курян.