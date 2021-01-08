Лента новостей / В регионе Вчера, 11:40 175 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день Из них в Курске - 136 Читайте также В Курске растет заболеваемость коронавирусом 179 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день 175 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. Из них в Курске - 136. Выписан 101 пациент. Под наблюдением врачей остаются более 2 тысяч курян. Печальная статистика тоже продолжает расти - от ковидной пневмонии умерли 63-летняя женщина и 43-летний мужчина. В целом по России за сутки подтверждено немногим более 23,5 тысяч новых диагнозов. +0 -0