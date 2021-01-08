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Курские школьники после каникул выйдут учиться очно, студенты - дистанционно

Детские сады продолжат работать в режиме свободного посещения

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Курские школьники после каникул выйдут учиться очно, студенты - дистанционно. Детские сады продолжат работать в режиме свободного посещения. Местный оперштаб принял решение организовать процесс обучения в школах для учеников 1-11-х классов очно, а в вузах и учреждениях среднего профобразования оставить дистанционное обучение до 1 февраля. 

В случае необходимости родители школьников могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования, что позволяет сделать федеральное законодательство, пояснили в комитете образования. 

Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную и обратно, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время. Ученику на период дистанционки дадут задания. По истечении этого времени нужно будет посетить школу для проверки знаний. 

Отмечается, что после каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении.
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