Детские сады продолжат работать в режиме свободного посещения

Курские школьники после каникул выйдут учиться очно, студенты - дистанционно. Детские сады продолжат работать в режиме свободного посещения. Местный оперштаб принял решение организовать процесс обучения в школах для учеников 1-11-х классов очно, а в вузах и учреждениях среднего профобразования оставить дистанционное обучение до 1 февраля.





В случае необходимости родители школьников могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования, что позволяет сделать федеральное законодательство, пояснили в комитете образования.





Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную и обратно, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время. Ученику на период дистанционки дадут задания. По истечении этого времени нужно будет посетить школу для проверки знаний.





Отмечается, что после каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении.