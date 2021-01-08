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Лента новостей / В регионе

В первую рабочую неделю года в Курске будут отключать электричество

Адреса, телефоны доя справок

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На первую рабочую неделю года в Курске намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
 
В СЕЙМСКОМ   ОКРУГЕ:
С 11 по 15 января 2021 г.: с 9-30 до 15-30:
ул. Прилужная, Монтажников, Народная (частный сектор)

Телефон для справок:   32-32-15
 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 12 по 15 января 2021г. с 13-00 до 17-00:
ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16.

Телефон для справок:   32-40-89
 
 
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 11  по 15 января 2021г. с 9-30 до 16-00:
 
Бочаровская  25-87, 56-106

Телефон для справок:  26-32-10
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