В первую рабочую неделю года в Курске будут отключать электричество

Адреса, телефоны доя справок

На первую рабочую неделю года в Курске намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 января 2021 г.: с 9-30 до 15-30:

ул. Прилужная, Монтажников, Народная (частный сектор)





Телефон для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





С 12 по 15 января 2021г. с 13-00 до 17-00:

ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16.





Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 11 по 15 января 2021г. с 9-30 до 16-00:

Бочаровская 25-87, 56-106





Телефон для справок: 26-32-10