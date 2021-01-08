В первую рабочую неделю года в Курске будут отключать электричество

На первую рабочую неделю года в Курске намечены очередные плановые работы в электросетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 15 января 2021 г.: с 9-30 до 15-30:
ул. Прилужная, Монтажников, Народная (частный сектор)
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 12 по 15 января 2021г. с 13-00 до 17-00:
ул. Школьная 5/1; 5/5; 5/2; 5/16.
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 15 января 2021г. с 9-30 до 16-00:
Бочаровская 25-87, 56-106
Телефон для справок: 26-32-10