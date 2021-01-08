Гололедицу и небольшой снег прогнозируют в Курской области на выходных

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днем от 4ºС мороза до 1ºС тепла

Завершение праздничной недели в Курской области будет слегка морозным и с небольшим снежком. По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 9 января ожидается облачная погода. Временами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.





Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днем от 4ºС мороза до 1ºС тепла.





В воскресенье, 10 января, временами также пройдет небольшой снег. Ночью термометры покажут от 1ºС до 6ºС ниже нуля, днем - от 0 до 5ºС мороза.