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Лента новостей / В регионе

Гололедицу и небольшой снег прогнозируют в Курской области на выходных

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днем от 4ºС мороза до 1ºС тепла

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Завершение праздничной недели в Курской области будет слегка морозным и с небольшим снежком.  По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 9 января ожидается облачная погода. Временами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. 

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днем от 4ºС мороза до 1ºС тепла. 

В воскресенье, 10 января, временами также пройдет небольшой снег. Ночью термометры покажут от 1ºС до 6ºС ниже нуля, днем - от 0 до 5ºС мороза.
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