Поездка в маршрутках «ПАЗ» и «Форд» обойдется в 21 рубль

С 12 января в коммерческом транспорте Курска подорожает проезд. Поездка в маршрутках «ПАЗ» и «Форд» обойдется в 21 рубль.





Как рассказал директор департамента транспорта и пассажирских перевозок Григорий Богачев, действующие тарифы на проезд в коммерческом пассажирском транспорте последний раз изменялись в 2018 году. За это время официальный уровень инфляции составил 11%. Выросла стоимость потребляемых энергоресурсов, топлива, материальных ресурсов и других затрат, влияющих на изменение себестоимости перевозки пассажиров. Так, цены на ГСМ возросли на 15%, на ремонтные работы и обслуживание транспортных средств от 12 до 17%, на запасные части и материалы на от 11 до 20%, приводит статистику городской дептранс. Таким образом, дополнительные расходы привели к убыточности перевозок пассажиров при действующих тарифах. К концу 2020 года средний выпуск пассажирских транспортных средств на линию сократился более чем 100 единиц, на 8 городских маршрутах перевозки были полностью приостановлены.





Для поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии, недопустимости срыва перевозок возникла необходимость в увеличении тарифа на проезд на коммерческом пассажирском транспорте.





Ежегодный рост затрат приводит к тому, что доходы, полученные транспортными предприятиями, не покрывают себестоимость перевозки пассажиров. По этой причине власти и рассматривали вопрос повышения тарифа на проезд, говорят в мэрии.