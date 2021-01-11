"Экотакси" соберет новогодние ёлки у курян

Волонтёры проедут по городу 17 и 24 января

Еще не выбросили новогоднюю елку? Не торопитесь - 17 и 24 января по городу проедет "Экотакси", и в рамках нового проекта "Елки-Щепки" волонтеры соберут у курян елки, сосны и пихты. Затем деревья отправятся на "Спецавтобазу по уборке Курска", где при помощи специального измельчителя их превратят в щепу. В дальнейшем они пойдут на подстилочный материал для животных.





Как отмечают организаторы, деревья должны быть чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений. Чтобы елку было удобнее нести, с нее можно срезать ветки.





Маршрут "Экотакси" 17 января:





10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20).





10.50 -11.10 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (улица Малышева, 2/23а, микрорайон КЗТЗ).





11.30 - 11.50 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (улица Студенческая, 20а).





12.10 - 12.30 - площадь Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1).





12.50 - 13.10 - парковка ТЦ "Европа 29" (проспект Победы, 48).





24 января "Экотакси" будет курсировать по этому маршруту:





10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Куряночка" (улица Дзержинского, 69б)





10.40 -11.00 - парковка гипермаркета "Линия" на Северо-западе (улица 50 лет Октября, 98)





11.30 - 11.50 - парковка гипермаркета "Линия" в Железнодорожном округе (улица Октябрьская, 80а)





12.10 - 12.30 - парковка ТЦ "Европа-10" (улица Карла Маркса, 59)





13.00 - 13.20 - парковка ТЦ "Европа 52" (район проспекта Дериглазова, улица Никитина, 1в).