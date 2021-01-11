"Экотакси" соберет новогодние ёлки у курян

Как отмечают организаторы, деревья должны быть чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений. Чтобы елку было удобнее нести, с нее можно срезать ветки.
Маршрут "Экотакси" 17 января:
10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20).
10.50 -11.10 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (улица Малышева, 2/23а, микрорайон КЗТЗ).
11.30 - 11.50 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (улица Студенческая, 20а).
12.10 - 12.30 - площадь Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1).
12.50 - 13.10 - парковка ТЦ "Европа 29" (проспект Победы, 48).
24 января "Экотакси" будет курсировать по этому маршруту:
10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Куряночка" (улица Дзержинского, 69б)
10.40 -11.00 - парковка гипермаркета "Линия" на Северо-западе (улица 50 лет Октября, 98)
11.30 - 11.50 - парковка гипермаркета "Линия" в Железнодорожном округе (улица Октябрьская, 80а)
12.10 - 12.30 - парковка ТЦ "Европа-10" (улица Карла Маркса, 59)
13.00 - 13.20 - парковка ТЦ "Европа 52" (район проспекта Дериглазова, улица Никитина, 1в).