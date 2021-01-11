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"Экотакси" соберет новогодние ёлки у курян

Волонтёры проедут по городу 17 и 24 января

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Еще не выбросили новогоднюю елку? Не торопитесь - 17 и 24 января по городу проедет "Экотакси", и в рамках нового проекта "Елки-Щепки" волонтеры соберут у курян елки, сосны и пихты. Затем деревья отправятся на "Спецавтобазу по уборке  Курска", где при помощи специального измельчителя их превратят в щепу. В дальнейшем они пойдут на подстилочный материал для животных.

Как отмечают организаторы, деревья должны быть чистыми: без игрушек, мишуры, дождика и других украшений. Чтобы елку было удобнее нести, с нее можно срезать ветки. 

Маршрут  "Экотакси" 17 января:

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20).

10.50 -11.10 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (улица Малышева, 2/23а, микрорайон КЗТЗ).

11.30 - 11.50 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (улица Студенческая, 20а).

12.10 - 12.30 - площадь Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1).

12.50 - 13.10 - парковка ТЦ "Европа 29" (проспект Победы, 48).

24 января "Экотакси" будет курсировать по этому маршруту:

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Куряночка" (улица Дзержинского, 69б)

10.40 -11.00 - парковка гипермаркета "Линия" на Северо-западе (улица 50 лет Октября, 98)

11.30 - 11.50 - парковка гипермаркета "Линия" в Железнодорожном округе (улица Октябрьская, 80а)

12.10 - 12.30 - парковка ТЦ "Европа-10" (улица Карла Маркса, 59)

13.00 - 13.20 - парковка ТЦ "Европа 52" (район проспекта Дериглазова, улица Никитина, 1в).
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