  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В 5-й поликлинике Курска открылся прививочный пункт от COVID-19

До конца января организуют пункты во всех центральных райбольницах

Читайте также

В 5-й поликлинике Курска открылся прививочный пункт от COVID-19. Всего в регионе открыто уже 9 прививочных пунктов: это взрослые поликлиники Курска, а также областной кожвендиспансер и горбольница Железногорска. 

До конца января организуют пункты во всех центральных райбольницах. Пока в районах проводится выездная вакцинация. Прививки сделали жителям Рыльского, Фатежского, Льговского, Советского и Золотухинского районов. 

Масштабная вакцинация населения в Курской области начнётся с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Первую партию в этом году, рассчитанную на 1800 человек, ожидают уже в конце недели.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман, мороз и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

У курянина с дачи украли музыкальный центр и велосипед

Сегодня стартовал финальный этап голосования о присвоении имени курскому аэропорту

В 53-й школе Курска во время урока умерла учительница

В утреннем пожаре под Курском погиб пенсионер

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске