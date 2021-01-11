До конца января организуют пункты во всех центральных райбольницах

В 5-й поликлинике Курска открылся прививочный пункт от COVID-19. Всего в регионе открыто уже 9 прививочных пунктов: это взрослые поликлиники Курска, а также областной кожвендиспансер и горбольница Железногорска.





До конца января организуют пункты во всех центральных райбольницах. Пока в районах проводится выездная вакцинация. Прививки сделали жителям Рыльского, Фатежского, Льговского, Советского и Золотухинского районов.





Масштабная вакцинация населения в Курской области начнётся с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Первую партию в этом году, рассчитанную на 1800 человек, ожидают уже в конце недели.