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Сегодня завершится голосование за звание самого необычного памятника России

У курян еще есть время поддержать скульптуру Владимира Бартенева «Свидание»


Сегодня завершится голосование за звание самого необычного памятника России

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Сегодня завершится голосование за звание самого необычного памятника России. Подсчет голосов остановят в 9 вечера. У курян еще есть время поддержать скульптуру Владимира Бартенева «Свидание», что находится на площади Перекальского в Курске. Работа курского мастера пока закрепилась на втором месте, у нее почти 19% голосов. Лидирует же Тыва с памятником тувинской письменности - эта скульптура опережает курскую почти на процент. 

Проголосовать можно на сайте проекта СкульпТУТУра или в соцсетях Курска и областной администрации. 
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