Сегодня завершится голосование за звание самого необычного памятника России. Подсчет голосов остановят в 9 вечера. У курян еще есть время поддержать скульптуру Владимира Бартенева «Свидание», что находится на площади Перекальского в Курске. Работа курского мастера пока закрепилась на втором месте, у нее почти 19% голосов. Лидирует же Тыва с памятником тувинской письменности - эта скульптура опережает курскую почти на процент. Проголосовать
можно на сайте проекта СкульпТУТУра или в соцсетях Курска и областной администрации.