Курским школам, родители учащихся которых подписали петицию, могут вернуть дистанционку

Петиция, адресованная Роману Старовойту, появилась в Сети, под ней почти 2 тысячи подписей

Курские школы, родители учащихся которых подписали петицию за продление дистанционного формата обучения, могут перевести на дистанционку. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у губернатора. Петиция, адресованная Роману Старовойту, появилась в Сети, под ней почти 2 тысячи подписей. Это две школы Курска. Глава региона попросил своего зама связаться с этими людьми. Александр Чуркин отметил, что с авторами обращения уже пытались связаться, но ответа от них нет.Примечательно, что до Нового года возмущались те, кто был за очное бучение, а сейчас — те, кто против, подметил руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков.