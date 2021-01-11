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Лента новостей / В регионе

Курским школам, родители учащихся которых подписали петицию, могут вернуть дистанционку

Петиция, адресованная Роману Старовойту, появилась в Сети, под ней почти 2 тысячи подписей
Курским школам, родители учащихся которых подписали петицию, могут вернуть дистанционку

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Курские школы, родители учащихся которых подписали петицию за продление дистанционного формата обучения, могут перевести на дистанционку. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у губернатора. Петиция,  адресованная Роману Старовойту, появилась в Сети, под ней почти 2 тысячи подписей. Это две школы Курска. Глава региона попросил своего зама связаться с этими людьми. Александр Чуркин отметил, что с авторами обращения уже пытались связаться, но ответа от них нет.

Примечательно, что до Нового года возмущались те, кто был за очное бучение, а сейчас — те, кто против, подметил руководитель Центра управления регионом Михаил Шумаков.
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