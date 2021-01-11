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Курских перевозчиков и шоферов ждут сплошные проверки ГИБДД

В Курске стартовали профилактические мероприятия по контролю за перевозками пассажиров «Внимание, автобус»
Курских перевозчиков и шоферов ждут сплошные проверки ГИБДД

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В прошлом году в Курской области произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В результате этих ДТП три человека погибли и 72 получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечают в Госавтоинспекции, аварии с участием пассажирского транспорта, как правило, влекут за собой тяжкие последствия. Часто в них гибнут и получают травмы большое количество человек, поэтому обеспечение безопасности на пассажирском транспорте и предупреждение ДТП с участием автобусов остается одним из приоритетных направлений органов внутренних дел.

Так, с 11 по 14 января пройдут профилактические мероприятия «Внимание, автобус» по контролю за перевозками пассажиров автобусами, рассказала начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску, майор полиции Ольга Францова. Инспекторы проведут сплошные проверки пассажирских транспортных средств на предмет наличия необходимых разрешений на осуществление указанного вида деятельности, лицензий, технического осмотра, путевой документации, фактов нарушений режимов труда и отдыха водителями, несоблюдения порядка проведения медицинских осмотров, признаков их утомленности, несоответствия конструкции и технического состоянии транспортных средств требованиям безопасности, в том числе фактов несанкционированных изменений в конструкцию транспортного средства. Также обеспечат контроль за соблюдением скоростного режима водителями автобусов, с использованием средств автоматической фиксации административных правонарушений.

Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугороднем сообщении, особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий. Гражданам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, рекомендуется серьезнее подходить к выбору перевозчика, обращать внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, в случае любых несоответствий, жаловаться по телефонам автотранспортного предприятия. В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на
транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.
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