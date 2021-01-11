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Лента новостей / В регионе

Избивший прохожего курянин попался на краже банковской карты

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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Курские полицейские задержали 29-летнего курянина, похитившего банковскую карту из квартиры 25-летнего знакомого. Как выяснилось, он причастен еще и к более тяжком преступлению. 

Молодой горожанин рассказал полицейским, что накануне отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с мужчиной и пригласил его в гости. В квартире новые приятели устроили праздник по случаю знакомства с распитием спиртного. Утром хозяин квартиры проснулся в одиночестве. Новый знакомый исчез вместе с его банковской картой. Вскоре молодой человек получил смс-оповещение о снятии денежных средств и обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и приняли от него явку с повинной. Похититель рассказал, что запомнил пин-код карты нового знакомого и решил воспользоваться ситуацией. Деньги он снял в ближайшем банкомате и уже успел их потратить на личные нужды.    

В ходе разбирательства стражи порядка также установили причастность задержанного к факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил человека на улице и сейчас арестован по решению суда. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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