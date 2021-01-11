Избивший прохожего курянин попался на краже банковской карты

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Курские полицейские задержали 29-летнего курянина, похитившего банковскую карту из квартиры 25-летнего знакомого. Как выяснилось, он причастен еще и к более тяжком преступлению.Молодой горожанин рассказал полицейским, что накануне отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с мужчиной и пригласил его в гости. В квартире новые приятели устроили праздник по случаю знакомства с распитием спиртного. Утром хозяин квартиры проснулся в одиночестве. Новый знакомый исчез вместе с его банковской картой. Вскоре молодой человек получил смс-оповещение о снятии денежных средств и обратился в полицию.Правоохранители задержали подозреваемого и приняли от него явку с повинной. Похититель рассказал, что запомнил пин-код карты нового знакомого и решил воспользоваться ситуацией. Деньги он снял в ближайшем банкомате и уже успел их потратить на личные нужды.В ходе разбирательства стражи порядка также установили причастность задержанного к факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил человека на улице и сейчас арестован по решению суда. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.