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У курянина с дачи украли музыкальный центр и велосипед

Грабитель увез центр на похищенном велосипеде
У курянина с дачи украли музыкальный центр и велосипед

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Житель Курска лишился некоторых вещей, хранившихся в его дачном домике. К счастью, вора полицейские задержали по «горячим следам», все похищенное уже возвращено законному владельцу. 

С заявлением к правоохранителям обратился горожанин и рассказал, что часто приезжал на свой участок в зимний период. Во время очередного визита мужчина обнаружил пропажу велосипеда и музыкального центра.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого прямо на территории садового общества. 46-летний житель курянин признался, что проник в помещение через окно. Музыкальный центр он увез на похищенном велосипеде и собирался продать.

Возбуждено уголовное дело, дачному вору грозит до 5 лет лишения свободы.
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