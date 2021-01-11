У курянина с дачи украли музыкальный центр и велосипед
Грабитель увез центр на похищенном велосипеде
С заявлением к правоохранителям обратился горожанин и рассказал, что часто приезжал на свой участок в зимний период. Во время очередного визита мужчина обнаружил пропажу велосипеда и музыкального центра.
Сотрудники полиции незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого прямо на территории садового общества. 46-летний житель курянин признался, что проник в помещение через окно. Музыкальный центр он увез на похищенном велосипеде и собирался продать.
Возбуждено уголовное дело, дачному вору грозит до 5 лет лишения свободы.