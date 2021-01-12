В этом году на новогодних каникулах в Курске произошло в три раза меньше пожаров, чем в прошлом

В целом, праздничные дни в Курске прошли без существенных происшествий





Праздничные дни в Курске прошли без существенных происшествий. Гибели людей на пожарах и водоемах не допущено, рассказали курские спасатели. За прошедшие 10 дней января в городскую ЕДДС от курян поступило более 400 звонков различного характера. 21 раз сотрудники аварийно-спасательной службы выезжали для оказания помощи горожанам.За 10 дней зарегистрировано шесть пожаров, из которых один произошел в жилом секторе, а один на транспорте. Также четыре раза горел мусор. В прошлогодние новогодние каникулы было зарегистрировано 18 пожаров, из которых 4 – в жилье. То есть количество подобных ЧП в этом году сократилось в три раза.Также городские пожарные подразделения восемь раз реагировали на короткие замыкания электропроводки.В течение всех праздников не останавливали свою работу оперативные группы по контролю за обстановкой на водных объектах, где было много отдыхающих. Сотрудники администраций округов и управления по делам ГО и ЧС проводили разъяснительные беседы с рыбаками и гуляющими на льду. Взрослым и детям напоминали об опасности тонкого льда и раздавали памятки.