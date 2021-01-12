В этом году на новогодних каникулах в Курске произошло в три раза меньше пожаров, чем в прошлом
В целом, праздничные дни в Курске прошли без существенных происшествий
За 10 дней зарегистрировано шесть пожаров, из которых один произошел в жилом секторе, а один на транспорте. Также четыре раза горел мусор. В прошлогодние новогодние каникулы было зарегистрировано 18 пожаров, из которых 4 – в жилье. То есть количество подобных ЧП в этом году сократилось в три раза.
Также городские пожарные подразделения восемь раз реагировали на короткие замыкания электропроводки.
В течение всех праздников не останавливали свою работу оперативные группы по контролю за обстановкой на водных объектах, где было много отдыхающих. Сотрудники администраций округов и управления по делам ГО и ЧС проводили разъяснительные беседы с рыбаками и гуляющими на льду. Взрослым и детям напоминали об опасности тонкого льда и раздавали памятки.