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Лента новостей / В регионе

В Курске откроют горячую линию для записи на вакцинацию от коронавируса

После введения второго компонента на портале госуслуг можно будет получить паспорт вакцинируемого

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В Курске откроют горячую линию для записи на вакцинацию от коронавируса. Она будет работать на базе областного кожвендиспансера. Запуск линии намечен на январь-февраль, когда в Курской области стартует массовая вакцинация. Должно поступить 50 тысяч доз «Спутника V». Сейчас курян, профессия которых связана с постоянными контактами (учителя, сотрудники социальной сферы, МФЦ и спортивных организаций) для прохождения вакцинации могут внести в составляемые списки работодатели. Записаться можно и в регистратуре районной поликлиники. Все сведения передаются в кожвендиспансер, рассказали в региональном комздраве.

Также горячая линия действует для уже привитых курян, ее номер 706-000. За все время поступило не более 10 звонков. Пациенты жаловались на незначительные побочные эффекты – кратковременное повышение температуры, болезненность в месте инъекции. 

Перед вакцинацией обязателен осмотр врача-терапевта, который измеряет пациенту температуру, давление, сатурацию и пульс. Заполняется анкета вакцинируемого и согласие на процедуру. 

Специалисты также пояснили, что вакцина вышла в так называемый гражданский оборот, поэтому анализы на антитела до и после прививки уже не делают; пациент может сделать это в частном порядке. Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться не ранее чем через полгода после выздоровления. 

Сведения о каждом вакцинируемом вносят в федеральный регистр. На портале госуслуг пациенты могут вести дневник самонаблюдения. После введения второго компонента на сайте можно будет получить паспорт вакцинируемого.
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