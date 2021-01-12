После введения второго компонента на портале госуслуг можно будет получить паспорт вакцинируемого

В Курске откроют горячую линию для записи на вакцинацию от коронавируса. Она будет работать на базе областного кожвендиспансера. Запуск линии намечен на январь-февраль, когда в Курской области стартует массовая вакцинация. Должно поступить 50 тысяч доз «Спутника V». Сейчас курян, профессия которых связана с постоянными контактами (учителя, сотрудники социальной сферы, МФЦ и спортивных организаций) для прохождения вакцинации могут внести в составляемые списки работодатели. Записаться можно и в регистратуре районной поликлиники. Все сведения передаются в кожвендиспансер, рассказали в региональном комздраве.





Также горячая линия действует для уже привитых курян, ее номер 706-000. За все время поступило не более 10 звонков. Пациенты жаловались на незначительные побочные эффекты – кратковременное повышение температуры, болезненность в месте инъекции.





Перед вакцинацией обязателен осмотр врача-терапевта, который измеряет пациенту температуру, давление, сатурацию и пульс. Заполняется анкета вакцинируемого и согласие на процедуру.





Специалисты также пояснили, что вакцина вышла в так называемый гражданский оборот, поэтому анализы на антитела до и после прививки уже не делают; пациент может сделать это в частном порядке. Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться не ранее чем через полгода после выздоровления.





Сведения о каждом вакцинируемом вносят в федеральный регистр. На портале госуслуг пациенты могут вести дневник самонаблюдения. После введения второго компонента на сайте можно будет получить паспорт вакцинируемого.