Под Курском в столкновении двух легковушек с фурой погиб водитель

Авария произошла на трассе «М-2 Крым» в Фатежском районе Курской области

11 января примерно в 6 часов вечера на 491 км автодороги «М-2 Крым» в Фатежском районе Курской области произошла авария, жертвой которой стал один человек.Как сообщили в ГИБДД, 58-летний водитель, управляя, автомобилем «NISSAN Tiida», ехал со стороны Москвы в сторону Курска, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «DAF» с прицепом, под управлением 61-летнего шофера. После удара фура столкнулась с автомобилем «MITSUBISHI Lancer», за рулем которой был 24-летний водитель.В результате этого ДТП водитель автомобиля «NISSAN» скончался на месте, водитель автомобиля «DAF» госпитализирован с травмами.