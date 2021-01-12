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В Курске полиция разыскивает похитителя чужой кредитки

Мужчина расплачивался чужой картой в магазинах

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В Курске полиция разыскивает похитителя чужой кредитки. Мужчина расплачивался чужой картой в магазинах.

Кредитка принадлежала одному из горожан. На время он передал её супруге, но женщина карту случайно потеряла. Через некоторое время на телефон хозяина стали приходить СМС-сообщения о списании средств. Курянин успел заблокировать карту после того, как с неё списали более 5 тысяч рублей и обратился в полицию.   

Оперативники сумели установить, что злоумышленник пять раз расплачивался чужой картой в магазинах и салонах связи, используя возможности бесконтактной оплаты. Сейчас его личность устанавливается. На вид подозреваемому 30-35 лет, худощавого телосложения, рост порядка 170-180 сантиметров. Был одет в серую куртку и чёрную шапку с белой полосой. 

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о личности и местонахождении подозреваемого и желает оказать помощь следствию, обращаться в полицию по телефонам 32-00-62 или 102.
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