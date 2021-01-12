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В Курской области определены 46 мест массового купания на Крещение

Три из них – в Курске
В Курской области определены 46 мест массового купания на Крещение

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В этом году в Курской области определены 46 мест массового купания в период проведения праздника Крещение Господне. Три из них – в Курске: в Центральном округе – пляж 50 лет ВЛКСМ, в Железнодорожном  – пляж «Городской» и в Сеймском – Ермошкино озеро. В этих местах оборудуют проруби. 

Как рассказали курские спасатели, ко всем купелям предъявляются особые требования. Вблизи них обеспечат дежурство сотрудников полиции, спасателей и медиков. 

Дно купелей должно быть очищено от посторонних предметов, установлены деревянные сходни, организовано освещение, места для питания и обогрева курян. Важный момент – наличие спасательных средств. 

В местах, где по практике прошлых лет выявляется неорганизованное купание, установят запрещающие знаки и аншлаги с информацией о запрете купания. 

Полный перечень мест для крещенских купаний в Курской области можно посмотреть на сайте регионального МЧС. 
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