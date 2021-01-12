В Курской области определены 46 мест массового купания на Крещение
Три из них – в Курске
Как рассказали курские спасатели, ко всем купелям предъявляются особые требования. Вблизи них обеспечат дежурство сотрудников полиции, спасателей и медиков.
Дно купелей должно быть очищено от посторонних предметов, установлены деревянные сходни, организовано освещение, места для питания и обогрева курян. Важный момент – наличие спасательных средств.
В местах, где по практике прошлых лет выявляется неорганизованное купание, установят запрещающие знаки и аншлаги с информацией о запрете купания.
Полный перечень мест для крещенских купаний в Курской области можно посмотреть на сайте регионального МЧС.