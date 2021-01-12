Курянке удалось отсудить компенсацию за разбитый наледью автомобиль
Ответчики по иску - два казенных учреждения и региональный комитет образования и науки
Суд первой инстанции установил, что ущерб был причинен вследствие «ненадлежащего содержания ответчиками общего имущества». Вина автомобилистки тоже есть - она въехала во двор, несмотря на запрещающий дорожный знак, припарковала автомобиль на участке, который был огорожен ограничительной лентой. При этом, как отметили в пресс-службе курского облсуда, истица является собственницей автомобиля, но в момент происшествия за рулем был другой водитель.
Поэтому суд снизил размер подлежащего возмещению ущерба вдвое. В общей сложности женщине присудили компенсацию в 40 тысяч. Курянка осталась неудовлетворена этим решением и попыталась оспорить его в областном суде.
Курский областной суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, решение – без изменения. Оно уже вступило в законную силу.