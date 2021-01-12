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Курянке удалось отсудить компенсацию за разбитый наледью автомобиль

Ответчики по иску - два казенных учреждения и региональный комитет образования и науки
Курянке удалось отсудить компенсацию за разбитый наледью автомобиль

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Курянке удалось отсудить компенсацию за разбитый наледью автомобиль. Ответчики по иску - два казенных учреждения и региональный комитет образования и науки (собственники дома №7 по улице Кирова, с крыши которого еще в марте 2019 года упала наледь на «Ниссан Кашкай»). На ремонт машины ушло более 77 тысяч рублей.

Суд первой инстанции установил, что ущерб был причинен вследствие «ненадлежащего содержания ответчиками общего имущества». Вина автомобилистки тоже есть - она въехала во двор, несмотря на запрещающий дорожный знак, припарковала автомобиль на участке, который был огорожен ограничительной лентой. При этом, как отметили в пресс-службе курского облсуда, истица является собственницей автомобиля, но в момент происшествия за рулем был другой водитель. 
 
Поэтому суд снизил размер подлежащего возмещению ущерба вдвое. В общей сложности женщине присудили компенсацию в 40 тысяч. Курянка осталась неудовлетворена этим решением и попыталась оспорить его в областном суде.

Курский областной суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, решение – без изменения. Оно уже вступило в законную силу.
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