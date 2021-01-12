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В Курской области не хватает финансирования на тестирование по коронавирусу

Госгарантий хватит только на четыре месяца
В Курской области не хватает финансирования на тестирование по коронавирусу

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В Курской области не хватает государственного финансирования на тестирование по коронавирусу. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий. По его словам, госгарантий хватит только на четыре месяца. Всего в области по госгарантиям можно было произвести 141 тысячу тестирований, а за прошлый год и январь 2021-го сделано уже 530 тысяч тестов. При этом чиновник отметил, что указание губернатора по увеличению объёмов тестирования будет выполнено. 

Роман Старовойт поручил увеличивать количество тестирований, вне зависимости от финансовой составляющей.
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