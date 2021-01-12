Молодой селянин представился строителем и обманул курянку на 30 тысяч
Он специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать
Правоохранители нашли мошенника. Им оказался 26-летний житель Кореневского района. После задержания он признался, что специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать. Чужие деньги молодой человек уже успел потратить. Сейчас селянина проверяют на причастность к аналогичным мошенничествам.
За совершённое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.