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Молодой селянин представился строителем и обманул курянку на 30 тысяч

Он специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать
Молодой селянин представился строителем и обманул курянку на 30 тысяч

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Встреча с недобросовестным подрядчиком обернулась для жительницы Курска финансовыми потерями. Женщина решила установить забор на своем приусадебном участке и нашла мастера на сайте бесплатных объявлений. Молодой человек по телефону согласился выполнить работу и приехал на место для уточнения деталей. Проведя необходимые измерения, он заявил, что на материалы потребуется 30 тысяч рублей. Женщина отдала деньги и стала ждать начала строительных работ. Но мастер не появился ни через неделю, ни через месяц, да и вовсе перестал выходить на связь. Тогда горожанка обратилась за помощью в полицию. 

Правоохранители нашли мошенника. Им оказался 26-летний житель Кореневского района. После задержания он признался, что специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать. Чужие деньги молодой человек уже успел потратить. Сейчас селянина проверяют на причастность к аналогичным мошенничествам. 

За совершённое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

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