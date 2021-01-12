Молодой селянин представился строителем и обманул курянку на 30 тысяч

Он специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать

Встреча с недобросовестным подрядчиком обернулась для жительницы Курска финансовыми потерями. Женщина решила установить забор на своем приусадебном участке и нашла мастера на сайте бесплатных объявлений. Молодой человек по телефону согласился выполнить работу и приехал на место для уточнения деталей. Проведя необходимые измерения, он заявил, что на материалы потребуется 30 тысяч рублей. Женщина отдала деньги и стала ждать начала строительных работ. Но мастер не появился ни через неделю, ни через месяц, да и вовсе перестал выходить на связь. Тогда горожанка обратилась за помощью в полицию.Правоохранители нашли мошенника. Им оказался 26-летний житель Кореневского района. После задержания он признался, что специально выдал себя за строителя, чтобы таким образом заработать. Чужие деньги молодой человек уже успел потратить. Сейчас селянина проверяют на причастность к аналогичным мошенничествам.За совершённое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.