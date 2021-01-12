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Лента новостей / В регионе

В Курске открылся ковидарий на базе первой городской больницы

В медучреждении организовано 206 мест, в том числе 6 реанимационных. Все койки обеспечены кислородом

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С 6 января в отремонтированный стационар Курской городской больницы №1 начали поступать пациенты с коронавирусом, сообщает телеканал "ТАКТ". В медучреждении организовано 206 мест, в том числе 6 реанимационных. Все койки обеспечены кислородом, установлен новый 8-тонный газификатор, в наличии передвижной рентген-аппарат. Стоимость перепрофилирования корпуса больницы составила порядка 100 миллионов рублей.

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